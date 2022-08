Schwabmünchen

18:00 Uhr

Tankrabatt endet: Viele Autofahrer sind verunsichert, wie es jetzt weiter geht

Plus In den letzten Tagen des Tankrabatts ist an einer Schwabmünchner Tankstelle viel los. Viele Autofahrer machen sich Sorgen über die steigenden Spritpreise.

Von Paula Binz

Ein Auto nach dem anderen fährt an die Zapfsäulen der Aral-Tankstelle in Schwabmünchen. Beim Blick auf die Preisanzeige schüttelt Engin Güngör ungläubig den Kopf: "Da rutscht die Stimmung schon mal in den Keller", sagt der Rollerfahrer. Güngör befürchtet, dass die Preise für Benzin und Diesel in den kommenden Wochen weiter ansteigen werden. Denn zum ersten September läuft der Tankrabatt aus. Am Mittwoch kostete der Liter Benzin dadurch letztmalig 35 Cent weniger, der Liter Diesel je 17 Cent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen