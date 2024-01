Tanzwelt zeigt "Nimmerland" in der Stadthalle

Etwa 130 Tanzschüler sind in zwei Aufführungen von "Nimmerland" auf der Bühne in Schwabmünchen zu sehen.

Peter Pan entführt die Zuschauer in der Stadthalle Schwabmünchen nach "Nimmerland": Die Tanzwelt Schwabmünchen präsentiert das neue Stück Anfang März. Etwa 130 Schülerinnen und Schüler der Tanzwelt im Alter von drei bis 50 Jahren stehen dabei auf der Bühne.

Die Tanzpädagogin Larissa Nowomiejski realisiert "Nimmerland" nach der Buchvorlage von James Matthew Barrie. Dabei gilt es, vor allem den Spagat zu schaffen zwischen einer zum Teil sehr ernsten Geschichte und fantasievoller Unterhaltung, die auch kindgerecht ist. Denn oft wollen bereits die Jüngsten als Zuschauer mit dabei sein. Larissa Nowomiejski entwickelt die Choreografie und musikalische Inszenierung der Aufführung. In der hauseigenen Werkstatt entwirft, näht und bastelt sie mit ihrem Team seit Wochen die Kostüme und Kulissen. Seit 2009 gibt es regelmäßig Aufführungen der Tanzwelt in Schwabmünchen zu sehen.

Die Tänzer üben seit November für das Stück

Seit November schlüpfen die rund 130 Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Rollen, nicht wenige werden dafür mehrfach das Kostüm wechseln. Mit großer Geduld üben sie die Tanzschritte aller erlernten Tanzstile. Für sie ist die Aufführung der Höhepunkt des Jahres. Von kleinen Krabben und Schmetterlingen bis zu Piraten und Krokodilen, musikalisch und fürs Auge ist Vieles geboten.

„Wenn man einmal mitgetanzt hat, dann möchte man wieder mit dabei sein. Einfach wegen der tollen Stimmung und des Gemeinschaftsgefühls schon während der Probenzeit und natürlich auch auf und hinter der Bühne. Hier wird viel gelacht, auch wenn wir unsere Rollen sehr ernst nehmen und das Beste daraus machen wollen", so Elke Lange, eine der erwachsenen Tänzerinnen.

Hauptfigur im neuen Stück ist Peter Pan. Als er sich auf der Suche nach seinem Schatten ins Kinderzimmer der Familie Darling verirrt, beginnt für die Kinder Wendy, Michael und John die aufregende Reise nach Nimmerland. Eine Insel voller Gefahren wie schurkischen Piraten und einem tickenden Krokodil, aber ebenso neuen Freunden wie den verlorenen Jungs, zauberhaften Feen, Meerjungfrauen und den einheimischen Nimmerländern. Wird die Welt, in der nur etwas Fantasie und Feenstaub nötig ist, um Träume wahr werden zu lassen, ihre neue Heimat oder ist die Sehnsucht nach den Eltern zu Hause doch größer?

„Nimmerland“ heißt das Tanzstück, das am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (15 Uhr), 2. und 3. März, in der Stadthalle Schwabmünchen aufgeführt wird. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schmid oder an der Tageskasse. Rund 800 Karten sind nach Auskunft von Larissa Nowomiejski bereits verkauft worden.