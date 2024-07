Tausende feiern in Schwabmünchen

Das Stadtfest in Schwabmünchen ist im stetigen Wandel. Zum zweiten Mal als rein städtische Veranstaltung durchgeführt, war es erneut ein Erfolg.

Im Vergleich zum Vorjahr war das Fest zeitlich und räumlich kompakter. Am Samstagnachmittag verlief noch verhalten, doch mit der Zeit füllte sich der Festbereich rund um den Stadtplatz. An der Fuggerstraße nutzen Vereine wie die Liedertafel, der Verschönerungsverein, der TSV, die Kirche und das Singoldsand-Team die Möglichkeit, mit den Festbesuchern ins Gespräch zu kommen. Der Stadtplatz selbst was das Verpflegungszentrum des Fests, dementsprechend viel war dort los.

Kurze Unterbrechung durch Gewitter

Ein kurzes Gewitter am Samstag tat dem guten Verlauf kaum einen Abbruch. Der damit einhergehende Regenschauer sorgte kurz für eine leere Straße - aber auch für eine Abkühlung. Einzig das Programm auf der Bühne im Stadtgarten geriet durch die Zwangspause aus den Fugen und hinkte dadurch hinter dem Zeitplan her.

Icon Vergrößern Erinnerungen an das Stadtfest 2024: Wer wollte, konnte sich porträtieren lassen. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Erinnerungen an das Stadtfest 2024: Wer wollte, konnte sich porträtieren lassen. Foto: Nadine Kruppe

Rea Dylong, die kreative Mitmach-Workshops anbot, war überschwänglich: „Unglaublich viele Kinder haben bei uns teilgenommen und ihren ganz offensichtlich großen Spaß gehabt. Unser Zelt wurde von sehr vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen frequentiert. Vorrangig Kinder aus allen möglichen Ländern saßen friedlich gemeinsam zusammen und bemalten Schlüsselanhänger und Lesezeichen sowie mehrere kleine Schilder und Holz sowie Leinwände unterschiedlicher Größen mit Acryl und Acrylstiften.“

Icon Vergrößern Die Hände hoch: „Solid Age“ sorgte für Partystimmung. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Die Hände hoch: „Solid Age“ sorgte für Partystimmung. Foto: Nadine Kruppe

Weiter in den Abend hinein wurde es immer voller, egal ob auf der Fuggerstraße, dem Platz oder dem Stadtgarten, wo die große Bühne stand. Die beiden Bands „Ersnt´n funk“ und vor allem „Solid Age“ sorgten für beste Partystimmung bei den Gästen. Kein Wunder, dass Marilena Eberle vom Schwabmünchner Kulturbüro am Samstagabend sehr zufrieden war. „Die Stimmung ist schön, mich persönlich freut es, dass auch sehr viele junge Menschen da sind“, bilanziert sie die ersten beiden Festtage. Denn am Freitag gab es mit der „langen Tafel“ den Auftakt. Mehr als 200 Gäste waren gekommen.

Icon Vergrößern Mit Licht aus dem Handy und bester Laune wurde am Samstagabend das große Bühnenprogramm gefeiert. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Mit Licht aus dem Handy und bester Laune wurde am Samstagabend das große Bühnenprogramm gefeiert. Foto: Nadine Kruppe

Icon Vergrößern Die Band „Ersn‘t funk“ sorgte am Samstagnachmittag für Stimmung. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Die Band „Ersn‘t funk“ sorgte am Samstagnachmittag für Stimmung. Foto: Nadine Kruppe

Icon Vergrößern Mitmachen und kreativ sein: Viele Angebote richteten sich an Familien. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Mitmachen und kreativ sein: Viele Angebote richteten sich an Familien. Foto: Nadine Kruppe

Icon Vergrößern Die Kinder im Mittelpunkt: In der Fuggerstraße wurden viele Spiele zum Mitmachen angeboten. Icon Schließen Schließen Die Kinder im Mittelpunkt: In der Fuggerstraße wurden viele Spiele zum Mitmachen angeboten.

Icon Vergrößern Der Name sagt es: In Tracht warben Mitglieder der Trachtenkappelle Alpengruß. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Der Name sagt es: In Tracht warben Mitglieder der Trachtenkappelle Alpengruß. Foto: Nadine Kruppe

Icon Vergrößern Ein kurzer Gewitterschauer brachte am Samstagnachmittag etwas Abkühlung. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Ein kurzer Gewitterschauer brachte am Samstagnachmittag etwas Abkühlung. Foto: Nadine Kruppe

Icon Vergrößern Kinder konnten an der Wand der Pfarreiengemeinschaft ihre Gedanken bildlich festhalten. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Kinder konnten an der Wand der Pfarreiengemeinschaft ihre Gedanken bildlich festhalten. Foto: Nadine Kruppe