"Technik-Genies" von der Schwabmünchner Realschule

Plus Jugendliche der Schwabmünchner Realschule gewinnen bei der bayerischen Robotik-Meisterschaft in der Oberpfalz.

Farbsteine einsammeln, Pakete zustellen oder Labyrinthe durchfahren: Das sind Aufgaben für Roboter. Das können sie allerdings nur, wenn sie entsprechend programmiert werden. Wie das geht, wissen Lukas Reichel und Mathieu Bauer von der Realschule in Schwabmünchen.