Schwabmünchen

06:00 Uhr

Test mit Einbahnstraßen: So will Schwabmünchen fahrradfreundlicher werden

Gegen den Strom: Hier an der Schulstraße dürfen Radlerinnen und Radler jetzt auch gegen die Einbahnstraße fahren.

Plus Im verkehrsberuhigten Bereich rund um den Kirchplatz in Schwabmünchen darf jetzt in beiden Richtungen geradelt werden. Wie funktioniert das? Ein Ortsbesuch.

Von Hieronymus Schneider

Rechtzeitig zur Frühlingssaison startet ab sofort ein sechsmonatiger Testlauf, der es Fahrradfahrenden erlaubt, in zwei Einbahnstraßen gegen den Verkehr zu fahren. Um Schwabmünchen fahrradfreundlicher zu gestalten, wurde neben der Ferdinand-Wagner-Straße auch die Schulstraße zum verkehrsberuhigten Bereich, umgangssprachlich Spielstraße genannt, mit besonderer Regelung für Radfahrende bestimmt.

