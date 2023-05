Theater: Schwabmünchen bekam "Besuch der alten Dame"

Die Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen setzt unter Schauspielleiter Alfred Vogler den Klassiker von Friedrich Dürrenmatt auf der Kunstbühne gekonnt um.

Wie weit gehen Menschen für Geld? Um dieses ernste Thema, das auch komödiantische Momente hat, ging es beim neuesten Stück der Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen, das nicht nur großen Anklang fand, sondern auch viel Applaus erhielt: "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt.

Der Stoff an sich ist harter Tobak: Die Bürger der Stadt Güllen, arbeitslos, völlig verarmt und am Boden zerstört, sehen für sich nur noch eine Rettung: den angekündigten Besuch von Claire Zachanassian, die schwerreiche Milliardärin, die Jugendliebe des Güllener Krämers Alfred Ill, dem hochgelobten Bürger der Stadt und Bürgermeisterkandidat. Alle dort glauben daran, dass Klara Wäscher, wie damals das Mitglied ihrer Gemeinde hieß, als Einzige in der Lage ist, durch Geldspenden das Schicksal des ganzen Dorfes zu retten.

Beim Theaterstück in Schwabmünchen geht es auch um einen Mordfall

Dazu ist Zachanassian mit einer Milliarde auch bereit, allerdings unter einer Bedingung: Alfred Ill muss sterben, weil er damals die Vaterschaft von Wäschers Kind verleugnete und andere zum Meineid anstiftete. Zuerst ist die Gemeinde extrem entrüstet von dem unglaublichen Ansinnen, schwenkt aber mit der Zeit immer mehr um und hält zum Schluss den Mord an Alfred Ill für gerechtfertigt, ja für zwingend notwendig, allerdings nur deswegen, um an die in Aussicht gestellte riesenhafte Summe zu kommen. Alfred Ill fügt sich mit der Zeit seinem Schicksal und lässt sich auf subtile Art und Weise gemeinschaftlich ermorden.

Alle Bürger der Gemeinde Güllen sind dafür, dass Alfred Ill sterben muss. Der Wunsch der alten Dame im Stück von Friedrich Dürrenmatt geht in Erfüllung. Foto: Reinhold Radloff

Dürrenmatt gelingt es mit dem Besuch der alten Dame, der bedeutendsten Tragikomödie der Nachkriegszeit, die verlogene Moral und gespielte Menschenwürde der anscheinend demokratischen Gesellschaft darzustellen. Dafür setzt er dramaturgisch Elemente von der Klassik bis zum Volkstheater, von der Ernsthaftigkeit bis zum Klamauk alles ein. Dies herauszuarbeiten gelang dem Schauspielleiter des Kunstvereins Schwabmünchen, Alfred Vogler, mit seinem 26-köpfigen Schauspielteam bestens. "Eigentlich dachte ich, es könnte ein Risiko sein, einen Klassiker zur Aufführung zu bringen. Aber die Akteure und das Publikum fanden sehr viel Gefallen daran. Und mich hat es gereizt, die einzelnen Charaktere im Stück herauszuarbeiten."

Beim Theater in Schwabmünchen wurden zwei filmische Szenen integriert

Vogler passte wie immer das Stück an die Gegebenheiten seiner Schauspieler an, blieb aber so weit wie möglich textlich am Original, trotz notwendiger Kürzungen. Erstmals ließ der Schauspielleiter nicht nur auf der Bühne spielen, sondern baute auch zwei filmische Szenen ein, die draußen aufgenommen wurden. "Ich wollte Abwechslung in die Aufführung bringen und erreichte damit auch sehr viel Spielfreude bei den Schauspielern", so Vogler, der sich freute, dass die vier Aufführungen nahezu ausverkauft waren und sich im Publikum viele Schülerinnen und Schüler befanden.

Wie das nächste Stück, das vermutlich in der Weihnachtszeit auf die Kunstbühne kommt, aussehen wird, ist noch nicht entschieden. Klar ist auch noch nicht, ob wieder etwas klassisch Dramatisches oder eher etwas Komödiantisches geboten werden soll. Vielleicht wird es auch eine Kombination daraus – wie beim Besuch der alten Dame.