Tischtennis-Senioren sind deutscher Meister

Einen tollen Erfolg feierten die Schwabmünchner Tischtennis-Senioren: Sie wurden deutscher Mannschaftsmeister.

Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren im württembergischen Villingen-Schwenningen errangen die Schwabmünchner Tischtennis-Senioren in der Besetzung Peter Angerer , Stefan Kraus und Günter Englmeier nach einer starken Aufholjagd im Finale den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters in der Altersklasse Herren 50.

Zum Teil härter umkämpft, als es die jeweiligen Ergebnisse aussagen, waren bereits die Vorrundenspiele gegen die Teams der TG Langenselbold (4:0), dem SV Dresden-Mitte (4:3) und den Oberalster VfW (4:0). Das anschließende Halbfinale gegen den TB Untertürkheim konnte nach einer starken Leistung mit 4:2 gewonnen werden.

Im Finale gegen die TG Langenselbold, die bereits in der Vorrunde Gegner war, lief es zunächst alles andere als Erfolg versprechend. Nachdem alle drei Schwabmünchner Spieler ihr erstes Einzel abgeben hatten müssen, gelang bei einem ernüchternden 0:3-Rückstand zunächst dem Doppel Günter Englmeier und Stefan Kraus der Anschlusspunkt zum 1:3-Zwischenstand. Danach schien es, als wäre der Knoten geplatzt, und es lief plötzlich deutlich besser. Sowohl Peter Angerer als auch Günter Englmeier, der als Gastspieler für den TSV auflief, konnten ihre Einzel in drei oder in vier Sätzen gewinnen und somit den Gleichstand herstellen.

Im letzten und entscheidenden Einzel war es dem Mannschaftskapitän Stefan Kraus vorbehalten, mit einem Sieg in einem regelrechten Tischtennis-Krimi in fünf Sätzen den viel bejubelten Titel unter Dach und Fach zu bringen.

Nach dem Gewinn des Titels des deutschen Senioren-Einzelmeisters durch Peter Angerer im Vorjahr erweitert dieser Erfolg die Sammlung der Schwabmünchner Tischtennis-Senioren. Ermöglicht wurde der Sieg nicht zuletzt durch die lautstarke Unterstützung der mitgereisten Fans sowie der anderen bayerischen Teams vor Ort. (AZ)