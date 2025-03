Titel für Schwabmünchner Taekwondoka

Am 16. März fanden die Deutschen Meisterschaften im traditionellen Taekwondo in Teublitz statt. Insgesamt gingen acht Menkinger Sportler und Sportlerinnen an den Start und begannen die neue Saison im World Martial Art Committee. Die Athleten und Athletinnen errangen mehrere Medaillen.

Besonders hervorzuheben sind die ersten Plätze von Melisa Altuntas und Arcan Özel im Einzel sowie das Synchron-Team mit Moritz, Arcan und Jakub. Aber auch Moritz Woitke mit seiner Silbermedaille ganz knapp hinter Arcan. Eine klasse Leistung bot auch Ruben Antunes gefolgt von Jakub Dambek mit je einer Bronze-Medaille und Andreas Lucaci mit einem vierten Platz knapp hinter Jakub. Die tollen Ergebnisse rundeten Linus Woitke und Jonas Klamer mit einem fünften und einem sechsten Platz ab. Diese Platzierungen sind umso beachtlicher, da die Klassen mit vielen Sportlern sehr gut belegt waren. Insgesamt gingen an diesem Sonntag über 350 Sportler und Sportlerinnen von 31 Vereinen aus sechs Nationen auf fünf Wettkampfflächen an den Start. (AZ)