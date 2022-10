Trauer in Schwabmünchen: Wolfgang Wewior ist gestorben

In Schwabmünchen war er als Marktmeister, Standesbeamter und Ehrenvorsitzender der Liedertafel bekannt.

Wolfgang Wewior ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Schwabmünchner war mehr als 25 Jahre "Marktmeister" in der Stadt und für die Organisation des Michaelimarktes bis zum Jahr 2012 zuständig. Wewior war vielen Bürgerinnen und Bürgern auch als Leiter des Standesamtes in Schwabmünchen bekannt, zahlreiche Ehepaare hat er getraut. Im Juli 2013 ging er schließlich in den Ruhestand. Einem Verein blieb er aber immer treu: der Liedertafel Schwabmünchen. Im Jahr 2018 wurde er dort zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Wewior war mehr als ein halbes Jahrhundert Mitglied der Liedertafel, 43 Jahre davon als erster oder zweiter Vorsitzender.

Die Urnenbeisetzung fand bereits am vergangenen Freitag auf dem Friedhof in Mittelstetten statt. (AZ)