Schwabmünchner Torgewitter und Bobinger Zittersieg

Es läuft beim TSV Schwabmünchen. Nach dem kleinen Wackler in Pfaffenhofen setzten die Schwarz-Weißen zum Rückrundenauftakt in Kaufering das nächste Ausrufezeichen. Mit 6:1 gelang der erste Sieg bei den Oberbayern – so konnte der Hauptkontrahent Gundelfingen weiter auf Distanz gehalten werden. Gut für die Schwabmünchner war auch der Umstand, dass die zwei weiteren Verfolger Kempten und Aindling strauchelten und somit nun sieben beziehungsweise acht Punkte Differenz aufweisen. In Kaufering zeigte der TSV eine erneut nahezu tadellose Leistung. Wie von Trainer Ben Enthart gewünscht, gingen seine Mannen früh in Führung und waren mit Ausnahme einer Schwächephase nach dem 2:0 die bestimmende Mannschaft. Mit etwas mehr Konsequenz wäre sogar ein noch höherer Sieg möglich gewesen. Stark auch wieder der Umstand, dass sich die sechs Treffer auf fünf Torschützen verteilten – ein großes Plus für den TSV, der dadurch schwer auszurechnen ist. Zahlenmäßig verteilt sich die zentrale Last der Torbeteiligung auf sechs Spieler. Dabei ist Maik Uhde weiter Topscorer mit sieben Treffern und zehn Vorlagen. Toptorjäger ist – durch seine zwei Treffer in Kaufering – Matteo di Maggio mit acht Toren. Dazu kommen noch sechs Vorbereitungen. Der TSV scheint auf einem guten Weg, muss sich aber in den nächsten Wochen beweisen. Mit Wertingen, Memmingen II und Aystetten stehen vermeintlich leichte Aufgaben an – wobei genau die meist am schwersten sind.

