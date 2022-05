Schwabmünchen

29.04.2022

Trotz Abstieg: Schwabmünchner Fußballer haben Ziele

Plus Dass die Schwabmünchner Fußballer absteigen werden, steht bereits fest. Dennoch haben die Sportler noch Ziele. Gegen den Lokalrivalen Türkspor Augsburg soll das eigene Punktekonto verbessert werden.

Von Vanessa Bäumel

Nachdem am vergangenen Wochenende der Abstieg des TSV Schwabmünchen aus der Bayernliga Süd besiegelt wurde, geht es für die Schwarz-Weißen am Wochenende ins nächste Ligaspiel. Zu Gast ist am Samstag in Schwabmünchen Türkspor Augsburg. Ab 17 Uhr rollt der Ball. Türkspor Augsburg steht derzeit auf dem 13. Rang der Bayernliga Süd. Dabei sah es vor einigen Wochen noch deutlich besser bei den Augsburgern aus. Doch mit neun Spielen ohne Sieg rutschten sie in die untere Hälfte der Tabelle ab.

