Schwabmünchen

18:00 Uhr

Trotz Rekord-Inzidenz: Weniger Corona-Patienten an den Wertachkliniken

Die Corona-Lage an den Wertachkliniken hat sich etwas entspannt: Aktuell werden sieben Corona-Erkrankte in Schwabmünchen behandelt. Nach einer Einschätzung des Oberarztes der Inneren Medizin könnte sich die Omikron-Variante in den kommenden Tagen dem Höhepunkt der Erkrankungszahlen nähern..

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist so hoch wie nie. Doch an den Wertachkliniken sind weniger Patienten. Was der Klinikchef zur Impfung und zu Lockerungen sagt.

Von Felicitas Lachmayr

Die Corona-Regeln in Bayern sind gelockert: Seit Mittwoch ist die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben, an Veranstaltungen dürfen mehr Gäste teilnehmen und bei körpernahen Dienstleistungen gilt die 3G-Regel. Damit können auch Ungeimpfte die Angebote wieder nutzen. Aber kommen die Lockerungen zu früh? Die Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt mit 2127 so hoch wie nie. Wie Ärztinnen und Ärzte der Wertachkliniken die Lage einschätzen.

