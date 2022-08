TSV zieht seine Kreisliga-Mannschaft zurück

Plus Es hat sich schon angekündigt: Die „U23“ des TSV Schwabmünchen in der Fußball-Kreisliga ist Geschichte.

Nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung hat sich die Vereinsführung dazu entschieden, die Mannschaft aus dem Spielbetrieb abzumelden. „Der Kader ist zu klein, wir haben zu wenig Spieler. Wir können nicht fortlaufend Spieler aus der dritten Mannschaft und der A-Jungend abziehen. Das macht diese beiden Teams kaputt“, so Abteilungsleiter Germar Thiele.