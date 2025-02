Die Turnergruppe „Männer-Fitness“ des TSV-Schwabmünchen hat auch 2024 das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Es wurden zehn Sportabzeichen übergeben. Damit konnten die Sportler ihre allgemeine Fitness in den Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination beweisen. Hervorzuheben sind die Leistungen von Dieter Fritz (40 Mal in Gold) und Hans-Ullrich Eichner (25 Mal in Gold).

Sportabzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis