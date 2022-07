Typisierungsaktion an der Schule in Schwabmünchen fand nur wenig Zuspruch

Groß angelegt war die Typisierungsaktion des Leonhard-Wagner-Gymnasiums. Doch die erwarteten Spenderzahlen wurden nicht erreicht. Trotzdem ist der Tag ein großer Erfolg.

Es war alles bestens vorbereitet. Seit Schuljahresbeginn hatte sich das 18-köpfige P-Seminar Biologie der elften Klasse des Leonhard-Wagner-Gymnasiums mit dem Thema Typisierungsaktion auseinandergesetzt. Die zu erledigenden Aufgaben wurden verteilt, Referate und Vorträge zum Thema gehört, Gäste eingeladen, Elternbriefe geschrieben, selbst Vorträge zu Fragen rund um die Typisierung bei den anderen Elftklässlern gehalten und mehr.

Das Biologie-P-Seminar der elften Klassen organisierte die Typisierungsaktion am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen. Foto: Reinhold Radloff

Und dann das: Zur Typisierungsaktion kamen nur 74 potenzielle Spender, obwohl die Schülerinnen und Schüler davon überzeugt waren, dass sie das Ergebnis von vor drei Jahren übertrumpfen und die 200er-Marke knacken werden. Woran es lag?

Seminarleiterin Barbara Bleicher kann nur spekulieren: "Da spielen wohl die Pandemie, der Ukraine-Krieg, die nahe Abiturfeier, das Wetter und vieles mehr mit. Wir sind aber trotzdem froh, dass so viele kamen, denn auch unter ihnen kann ein Lebensretter sein." Positiv war das mit 22 Jahren niedrige Durchschnittsalter der potenziellen Stammzellenspender, da sie lange in der Kartei der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) bleiben und erst mit über 60 Jahren gestrichen werden.

Schwabmünchner Lehrerin spendete ihrem Bruder Stammzellen

Die Typisierungsaktion von 2019 noch einmal zu wiederholen, dazu wurde Lehrerin Barbara Bleicher durch den damaligen großen Erfolg angeregt: Es konnten drei Schüler und Schülerinnen gefunden werden, die sich später als Lebensretter in Deutschland, Griechenland und Amerika erwiesen. Dazu beigetragen hat auch, dass Bleicher vor Jahren ihrem eigenen Bruder mit ihrer Spende aus der Krankheit in ein normales Leben verhelfen konnte. Ein Prozent der Typisierten bringt übrigens durchschnittlich diesen Erfolg. Für 80 Prozent der Patienten wird innerhalb von zwei Monaten ein Spender gefunden.

Spende verursacht kaum Nebenwirkungen

Wie Dr. Cornelia Kellermann von der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) erklärte, gibt es zwei Wege der Stammzellenspende: aus dem Beckenkamm und durch Bluttransfusion. Beide Arten laufen für den Spender im Normalfall schmerz- und komplikationsfrei ab und haben außer eventuell ein wenig Muskelkater keine Nebenwirkungen. "Im Normalfall sorgt die Spendenprozedur bei den Spendern für Hochstimmung, weil sie eventuell durch ihre Hilfe zum Lebensretter werden", so Kellermann.

Barbara Bleicher betonte, dass die Schülerinnen und Schüler gerne zur Typisierungs-P-Seminar-Teilnahme bereit sind, weil sie wissen, dass ihre Arbeit eine schöne Aufgabe ist und sie viel fürs Leben dabei lernen. Ob sie schon im kommenden Jahr wieder eine Typisierungsaktion anbieten werde, dazu meinte sie: "Jetzt machen wir erst einmal eine kleine Pause. Dann sehen wir weiter. Aber ich höre auf keinen Fall auf, die AKB zu unterstützen. Dafür ist die Aufgabe viel zu wichtig."

Auf die Registrierung der persönlichen Daten folgt die Blutentnahme (kleine Ampulle).

Alle Proben werden auf die wichtigsten Gewebemerkmale der DNA untersucht und das Ergebnis in eine weltweite Datenbank eingespeist.

In der Datenbank werden zwölf Parameter des Spenders mit denen des möglichen Empfängers verglichen. Alle sollten übereinstimmen.

Bei Übereinstimmung: Der Spender wird kontaktiert, ob er zur Spende bereit und gesund ist.

Wenn ja: nochmalige Blutentnahme und Bestimmung der Gewebemerkmale.

Danach erfolgt eine Voruntersuchung.

Vier Tage vor der Entnahme der Stammzellen durch Blutauswaschung setzt sich der Patient insgesamt neun Spritzen, die die Stammzellenbildung anregen.

Meist wird Blut aus einem Arm entnommen, dann werden Millionen Stammzellen ausgewaschen (etwa ein Liter, drei bis fünf Stunden) und der Rest wieder in den anderen Arm eingeleitet. Der Spender erfährt dadurch keine Mangelerscheinungen. Komplikationen sind keine bekannt.

Innerhalb 48 Stunden erhält der Patient die Stammzellen, egal wo auf der Welt.

Der Patient bildet jetzt neues Blut, hat dann eventuell eine neue Blutgruppe, und wird von seiner Krankheit geheilt. Ein Krankenhausaufenthalt von etwa einem halben Jahr ist nötig.

Noch mehr Informationen gibt es auf der AKB-Seite im Netz: https://akb.de/.

Für die AKB sind Aktionen wie die am Leonhard-Wagner-Gymnasium wichtig, weil sie sich komplett aus Spenden finanzieren muss. Bleicher freute sich, dass für die Typisierung so viele Sponsoren gefunden werden konnten, an der Spitze die Schöffel-Stiftung. Sie lobte außerdem den Einsatz des Roten Kreuzes und der Praxis mit Dr. Lupo, Dr. Ascherl und deren Helfer.

Etwa 13.700 Menschen erkranken jährlich an Leukämie

Etwa 13.700 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an Leukämie. Ein Großteil von ihnen kann durch einen Teil der zehn Millionen Spenden geheilt werden. Junge Spender sind deswegen so wichtig, weil sie bis zum 60. Lebensjahr in der Kartei bleiben können.