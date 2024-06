Schwabmünchen

Über den Gartenzaun: Zwiebeln stecken statt Zocken

Plus In Folge zwei unserer Kleingarten-Serie treffen wir auf einen der wohl jüngsten Kleingärtner im Landkreis. Jonathan ist 13 Jahre alt und stand drei Jahre lang auf der Warteliste für seine Parzelle.

Von Jennifer Kopka

Inmitten der fein säuberlich angelegten Parzellen in der Kleingartenanlage in Schwabmünchen, fällt er sofort auf. Ein junges Gesicht! Jonathan Röhrle ist erst 13 Jahre alt und werkelt zusammen mit seiner Mutter Stefanie in seiner Parzelle. Drei Jahre lang stand er auf der Warteliste für einen Kleingarten. An den Anruf vergangenes Jahr, dass es einen freien Schrebergarten gibt, erinnert er sich noch genau: "Da war wohl ein älteres Ehepaar. Der Mann war verstorben und die Frau hat es allein nicht mehr geschafft", sagt der 13-Jährige. 3000 Euro Ablöse mussten seine Eltern für den Garten zahlen. "Wer weiß, wann es wieder einmal einen Garten gibt. Er ist zum Garten gegangen und es war sofort klar: Der ist es. Da war gar keine Überlegung", erinnert sich Mutter Stefanie. Für die Vorbesitzerin sei es nicht leicht gewesen, den Garten abzugeben.

Garten-Tipps geben die Nachbarn der Kleingarten-Anlage in Schwabmünchen

Auf der 200-Quadratmeter-Parzelle steht ein Gewächshaus, eine Gartenhütte, ein Geräteschuppen mit Werkzeug inklusive Rasenmäher und Wassertanks. "Der Garten hat sieben Spaten, also eher zu viel als zu wenig", sagt Jonathan schmunzelnd. Dass er alles von den Vorbesitzern übernehmen konnte, macht ihn froh. Schon seit vergangenen Herbst darf er den Garten nun bewirtschaften. Seit März kann er richtig loslegen. "Dort vorne sollten eigentlich Karotten kommen. Die kommen noch nicht ganz". Weiter hinten sprießt das Unkraut. Tipps holt sich Jonathan auch bei seinen Kleingarten-Nachbarn. Wenn in der Parzelle nebenan die Karotten auch nicht kämen, sei das beruhigend. "Ich würde schon gern dieses Jahr was ernten: Kohlrabi, Salat und Radieschen." Aktuell muss Jonathan Pflanzen vorziehen, Beete vorbereiten und sie umgraben und Unkraut jäten. Dann kommen Pflanzen wie Gurken und Tomaten ins Freiland.

