Über die Irrungen und Wirrungen des Lebens

Sie macht den Anfang des Herbstprogramms der Buchhandlung Schmid in der Stadthalle: Eva Karl Faltermeier. Die fulminante bayerische Kabarettistin präsentiert ihr Programm „Taxi. Uhr läuft“ und die Zuschauer dürfen sich auf eine turbulente Fahrt gefasst machen.

Tausendsassa mit vielen Talenten

Dass sie nicht vielseitig wäre, das kann man der Kabarettistin Eva Karl Faltermeier nicht vorwerfen: Sie ist studierte Germanistin, Politologin, Philologin, Dialektforscherin, gelernte Kulturredakteurin, Pressestellen-Chefin, Festival Organisatorin, Buchautorin, Dozentin, Musikerin, Kolumnistin, beliebte Talkshow-Teilnehmerin und noch mehr. Die gebürtige Regensburgerin genießt einen hervorragenden Ruf als Kabarettistin. Eigentlich heißt sie ja Eva Maria Karl-Faltermeier, doch das erschien ihr wohl zu wenig spannend. Deshalb nennt sie sich Eva Karl Faltermeier - ein Name, der inzwischen zum Programm geworden ist.

Sie meidet rote Teppiche

Besonders bekannt ist die hoch dotierte Kleinkunstpreisträgerin durch ihr erstes Soloprogramm „Es geht dahi“ und durch ihre Fernsehauftritte bei Helmut Schleich, Hannes Ringlstetter und durch ihre eigene Talksendung „Karlsplatz“. Rote Teppiche mag sie allerdings nicht. Sie kommt gerne zu spät, um nicht drüberlaufen zu müssen. Abgesehen von ihren eigenen Auftritten, bei denen sie ihre markante Brille trägt, bleibt die mehrfache Mutter in der Öffentlichkeit gerne unerkannt. Sie trägt eine verspiegelte Sonnenbrille. Ihr Markenzeichen ist auch, dass sie den „weiblichen Grant“ pflegt und gerne über die Katastrophen ihres Lebens spricht. In ihrem Programm „Taxi. Uhr läuft“ findet sie heraus, wo Menschen abgeholt werden wollen, wohin die Fahrt geht und was sie kostet. Eine amüsante Fahrt durch die Irrungen des Lebens, während der jede Sekunde zählt.

Karten für den Auftritt von Eva Karl Faltermeier am Donnerstag, 19. September, in der Stadthalle Schwabmünchen gibt es in der Buchhandlung Schmid in Sschwabmünchen und im Internet.