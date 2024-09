Unbekannte beschädigen zwei Autos mutwillig

Unbekannte haben in Schwabmünchen zwischen Montag, 16. September, und Dienstag, 17. September, zwei Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei stand ein Mercedes im Innenhof einer Autowerkstatt in der Siemensstraße. Unbekannte fügten dem Wagen mehrere Lackkratzer zu. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. In der Langobardenstraße verkratzten Täter einen Seat. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

