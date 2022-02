Unbekannte beschmieren Tiefgarage in Schwabmünchen

Rosa Farbe auf Wänden und Lichtschalter. Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Wände und Lichtschalter einer Tiefgarage in der Peter-Dörfler-Straße in Schwabmünchen mit rosa Farbe beschmiert. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Die Polizei bittet Personen, die etwas gesehen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060.