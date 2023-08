Unbekannte brechen in Firma ein

Unbekannte Täter sind in eine Firma in Schwabmünchen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In eine Dachdeckerfirma in der Römerstraße in Schwabmünchen sind unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, geschah dies in der Zeit von Freitag (4. August), 21 Uhr, bis Samstag, (5. August), 10.30 Uhr. Dabei wurden aus einem Büroraum ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Laptop gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)