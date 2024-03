Unbekannte brechen in Firma in Schwabmünchen ein

Mehrere Elektrogeräte haben Unbekannte aus einer Schwabmünchner Firma gestohlen. Die Kripo bittet um Hinweise.

In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Franz-Kleinhans-Straße. Dort ließen sie mehrere Elektrogeräte mitgehen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)