Unbekannte brechen in Schwabmünchner Firma ein

Die Polizei spricht von einem hohen Beuteschaden und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag gewaltsam in eine Firma im Dreifaltigkeitsweg in Schwabmünchen eingebrochen. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 3. September, 20 Uhr und Montag, 4. September, 7 Uhr. (AZ)