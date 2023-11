Unbekannte Person stiehlt E-Roller

Die Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat am Schwabmünchner Bahnhof einen abgesperrten schwarzen E-Scooter der Marke Segway im Wert von knapp 900 Euro gestohlen. Der Roller wurde am Mittwoch, 8. November, in der Zeit zwischen 6.30 und 16 Uhr im Bereich der Fahrradabstellplätze entwendet. Die Polizei such Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)