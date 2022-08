Unbekannte schlagen in Schwabmünchen auf Rollladen ein

Der Rollladen eines Singoldsand-Festival-Containers wurde in der Nacht auf Freitag beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Auf den Rollladen eines Bürocontainers, der zum Singoldsand-Festival gehört, wurde augenscheinlich mehrfach eingeschlagen. In der Nacht auf Freitag kam es an der Jahnstraße in Schwabmünchen auch zu einer Ruhestörung durch mehrere Jugendliche. Ob diese allerdings mit der Sachbeschädigung zu tun haben, ist bislang ungeklärt. Die Polizei bittet unter Telefon 08232/9606-0 um Hinweise.