Unbekannte stehlen Baum in Schwabmünchen

Diebe haben einen Baum am Gehwegrand ausgegraben und mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Schwabmünchen einen Baum gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht auf Sonntag. Dabei wurde ein Thuja Lebensbaum in der Schauwiesstraße in Schwabmünchen entwendet.

Das etwa 160 cm große Gewächs, das in einer Thujareihe am Gehwegrand stand, wurde ausgegraben und abtransportiert. Der Diebstahlschaden beträgt 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)