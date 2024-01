Unbekannte stehlen Querungshilfe am Kindergarten

Acht mobile Kunststoffsegmente sind in der Römerstraße verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben eine mobile Querungshilfe in der Römerstraße in Schwabmünchen gestohlen. Dabei handelt es sich um acht keilförmige Kunststoffsegmente, die am linken und rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Kindergartens angebracht waren, um Fußgängern die Überquerung der Straße zu erleichtern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag- und Sonntagnachmittag, 4. bis 7. Januar. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 720 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)