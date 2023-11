Schwabmünchen

13:10 Uhr

Unbekannte stehlen zwei Fahrräder beim Schwabmünchner Bahnhof

Am Mittwoch sind in Schwabmünchen ein Pedelec und ein Mountainbike geklaut worden, beide waren abgesperrt am Bahnhof gestanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei abgesperrte Fahrräder haben unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr beim Schwabmünchner Bahnhof gestohlen. Es handelt sich um ein graues Pedelec der Marke Focus mit einem Wert von 2500 Euro sowie ein schwarz-orangenes Mountainbike der Marke Prophete mit einem Wert von 800 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)

