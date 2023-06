Unbekannte treten in Schwabmünchen mehrere Autospiegel ab

Die Polizei sucht zwei Männer, die in Schwabmünchen Außenspiegel von Autos demoliert haben.

In Schwabmünchen haben Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 0 bis 13 Uhr an mindestens sieben geparkten Pkw in der Fellhornstraße, Weidenhartstraße und im Breitenbergweg die Außenspiegel abgetreten oder schwer beschädigt. Gegen 3 Uhr hörte ein Anwohner in der Fellhornstraße zwei männliche Personen, die sich lachend in südlicher Richtung entfernten. Gleich danach sah er die Beschädigung an mehreren Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)