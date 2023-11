Unbekannte werfen Eier auf Häuser in Schwabmünchen

Die Fassade konnte gereinigt werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit rohen Eiern haben unbekannte Personen zwei Einfamilienhäuser in der Alemannen- und Germanenstraße in Schwabmünchen am Dienstag, 7. November, zwischen 17 und 19 Uhr beworfen. Die Eigentümer konnten zeitnah die Verschmutzung an den Fassaden abwaschen, sodass es offensichtlich zu keinem Sachschaden gekommen ist. Ein strafbarer Versuch liegt nach Aussage der Polizei aber dennoch vor. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet deshalb um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)