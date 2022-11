Unbekannte wollen 83-Jährige betrügen

Eine 83 Jahre alte Frau wollten Betrüger mit einem Schockanruf um eine hohe Bargeldsumme erleichtern. Doch der Betrug funktionierte nicht.

Einen sogenannten Schockanruf erhielt am Donnerstag in den Mittagsstunden eine 83-jährige Frau, berichtet die Polizei. Nachdem zunächst eine weibliche weinende Stimme zu hören war, übernahm ein Mann das Telefonat und stellte sich als Oberstaatsanwalt vor. Er behauptete, die weinende Frau sei ihre Enkelin, die einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun dafür ins Gefängnis müsse. Damit die Enkelin auf freien Fuß käme, sollte die 83-jährige Frau sofort eine hohe fünfstellige Bargeldsumme entrichten. Die Angerufene wurde dabei so unter Druck gesetzt, dass sie sich zu einer Geldzahlung bereit erklärte. Zum Glück für die Frau erschien letztendlich kein Geldabholer.

In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt – wie etwa dem Unfall eines Angehörigen – konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei. (AZ)