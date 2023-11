Unbekannter beschädigt Auto auf dem Parkplatz des Fitness-Studios

Die Polizei Schwabmünchen sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat mit seinem Wagen einen Mazda Skoda angefahren. Das Auto war am Dienstag, 7. November, zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Parkplatz des Fitness-Studios in der Osramstraße in Schwabmünchen gestanden. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 1500 Euro Schwabmünchen am vorderen rechten Kotflügel. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08232/96060.