Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

In Schwabmünchen wurde Montagnacht ein VW beschädigt. Der Unfallverursacher ist noch unbekannt, er fährt wohl ein rotes Auto. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Schwabmünchen an der Einmündung Burgstraße in die Apothekergasse ein grauer VW Arteon beschädigt. Das Fahrzeug stand dort geparkt am Fahrbahnrand. Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass der Kotflügel vorne links und die Fahrertüre eingedrückt waren. Man konnte am VW deutlich einen roten Fremdlack erkennen. Der Schaden am VW wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Der Tatzeitpunkt lag zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr am Folgetag. Nun bittet die Polizei Schwabmünchen Zeugen der Unfallflucht, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)