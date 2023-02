Unbekannter beschädigt Autotür

Die Schiebetür eines Mercedes ist am Samstag auf dem Parkplatz eines Baumarktes beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.

Die Schiebetür eines schwarzen Mercedes Vito ist am Samstag in Schwabmünchen beschädigt worden. Laut Polizei parkte der Wagen zwischen 12.45 und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Bau- und Gartenmarktes in der Lilienthalstraße, als die rechte Schiebetür beschädigt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass eine Fahrzeugtür eines danebenstehenden Autos gegen die Schiebetür des Mercedes geschlagen wurde. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)