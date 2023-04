Unbekannter bestiehlt 84-Jährige im Supermarkt

Ein unbekannter Täter hat eine 84-Jährigen in einem Supermarkt in Schwabmünchen die Geldbörse gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, war die 84-jährige Frau gegen 11 Uhr beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Kaufbeurer Straße/Unterer Riedweiler. Ihre Geldbörse befand sich in einem Korb, der offen im Einkaufsagen lag. Die Frau hatte sich nur kurz umgedreht und dann bemerkt, dass die Geldbörse fehlte.

In der braunen Geldbörse der Marke Guccinele befanden sich außer einem kleinen Bargeldbetrag auch mehrere Kredit- und Versicherungskarten. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)