Unbekannter fährt auf Supermarktparkplatz in anderes Auto

In Schwabmünchen wurde auf einem Parkplatz ein Auto angefahren. Der Täter beging daraufhin Unfallflucht. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise.

Auf einem Supermarktparkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Schwabmünchen wurde am Donnerstagvormittag zwischen 10 bis 10.15 Uhr ein geparktes Fahrzeug hinten rechts angefahren. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Die Polizei Schwabmünchen schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08232/96060 zu melden. (AZ)