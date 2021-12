Unbekannter fährt Auto in Schwabmünchen an und flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich in Schwabmünchen ein Unfallfahrer aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr wurde am Dienstag in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen ein schwarzer Seat Leon beschädigt, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden an der Fahrertüre. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (SZ)