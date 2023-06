Unbekannter fährt geparkten Pkw an

In Schwabmünchen hat ein Unbekannter ein Fahrzeug angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Unbekannter fuhr am Dienstag (20. Juni) zwischen 8.55 Uhr und 18.15 Uhr einen geparkten roten Kleinwagen im Innenhof des Schrannenplatzes an. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 1500 Euro. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.