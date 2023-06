Unbekannter fährt in Zaun einer Pferdekoppel und flüchtet

Im Schwabmünchner Ortsteil Königshausen machte sich ein Unbekannter nach einem Unfall aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfallfahrer kam am Freitag zwischen 22 Uhr und Mitternacht in Königshausen von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Metallzaun der dortigen Pferdekoppel. Durch den Unfall wurden Teile des Zauns zerstört. Der Schaden am Zaun beträgt rund 2000 Euro.

Die Polizei fand diverse Fahrzeugteile auf der Wiese, die vom Unfall stammen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Renault Clio oder Megane. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)