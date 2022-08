Schwabmünchen

Unbekannter fährt parkendes Auto an und haut ab

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Unbekannter in Schwabmünchen ein parkendes Auto an. Obwohl dabei ein Autospiegel zerbrochen ist, hielt der Unfallverursacher nicht an.

Ein Unbekannter hat am Dienstag ein parkendes Auto in der Krumbacher Straße in Schwabmünchen beschädigt und ist anschließend abgehauen. Die Polizei vermutet, dass der Unfallverursacher das Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift hat. Dabei zerbrachen der linke Autospiegel und das Gehäuse. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Mitsubishi. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Der Unfall passierte vermutlich im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

