Unbekannter Gast löscht Brand in Bäckereitoilette

In einer Schwabmünchner Bäckerei legte ein Unbekannter einen Brand in der Toilette. Jetzt wird der Gast gesucht, der das Feuer beherzt gelöscht hat.

Am Mittwoch gegen 10 Uhr wurde der Polizei in Schwabmünchen ein bereits gelöschtes Feuer in einer Bäckerei in der Fuggerstraße mitgeteilt. Ein bislang unbekannter Täter entzündete Papierhandtücher in einem Mülleimer in der Toilette der Bäckerei. Als ein Gast den Brand bemerkte, löschte er ihn sofort mit Wasser, verließ aber die Bäckerei, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Da der Brand so schnell entdeckt wurde, entstand nur ein geringer Sachschaden am Mülleimer. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Der unbekannte Gast, der beherzt gelöscht hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (AZ)