Unbekannter knallt gegen Autospiegel in Schwabmünchen und verschwindet

Ein bislang unbekannter Fahrer hat ein parkendes Auto in Schwabmünchen angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat ein parkendes Auto in Schwabmünchen beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag zwischen 12 und 16.45 Uhr. Das Auto war in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen auf Höhe der Schwabmünchner Allgemeinen geparkt und wurde am linken Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500 Euro. Anhand des Schadensbildes dürfte der Polizei zufolge am Auto des Unfallverursachers der rechte Außenspiegel stark beschädigt sein. Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)