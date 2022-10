Unbekannter ritzt in Schwabmünchen Buchstaben in Mercedes

Ein Schaden von rund 2000 Euro entstand im Zeitraum der vergangenen beiden Wochen an einem schwarzen Mercedes.

Was hat es mit den beiden Buchstaben auf sich, die auf die Motorhaube eines schwarzen Mercedes geritzt wurden? Den Schriftzug "A+S" hinterließ ein Unbekannter in der Apothekergasse im Zeitraum der vergangenen beiden Wochen. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

