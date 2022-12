Unbekannter sticht in Schwabmünchen auf Autoreifen ein

Blanke Zerstörungswut: Mehrfach stach ein Unbekannter in Schwabmünchen auf den Reifen eines VW Up ein.

Ein schwarzer VW Up wurde am Donnerstag in der Zeit von 6.40 bis 15.20 Uhr in der Nebelhornstraße in Schwabmünchen beschädigt. Das Auto war laut Polizei ordnungsgemäß geparkt, als ein Unbekannten einen Reifen mehrfach zerstach. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.

Lesen Sie dazu auch