Unbekannter stiehlt zwei Fahrräder aus Vorgarten in Schwabmünchen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag, 15. Mai, zwischen 22 und 6.30 Uhr zwei Fahrräder aus einem Garten in der Hainstraße in Schwabmünchen entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter dazu vermutlich über den Gartenzaun stieg. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad und ein auffälliges Damenrad in der Farbe Rosa mit Blumenmotiv. Die Polizei Schwabmünchen schätzt den Sachwert auf 600 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)