Unbekannter zapft Diesel aus Baustellen-Baggern in Schwabmünchen ab

Auf einer Schwabmünchner Baustelle wurden 500 Liter Diesel aus zwei Baggern entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Etwa 500 Liter Diesel hat ein Unbekannter vergangene Woche aus zwei Baggern an der Baustelle im Industriegebiet Nord-Ost in Schwabmünchen entwendet. Nach Angaben der Polizei fand der Diebstahl zwischen Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr und Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr statt. Der Täter war vermutlich mit einem Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die ein auffälliges Fahrzeug in dem Zeitraum auf der Baustelle gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)