Unbekannter zerkratzt Auto

In Schwabmünchen hat ein unbekannter Täter ein Auto zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Schwabmünchen wirde im Zeitraum von Dienstag (12. Dezember), 17 Uhr, bis Mittwoch (13. Dezember) 5.30 Uhr, in der Von-Richthofen-Straße ein geparktes Auto beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzte mutwillig die linke Fahrzeugseite des Citroens, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen dieser Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)