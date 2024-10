Ein Auto wurde am Sonntagabend in Schwabmünchen beschädigt. Es stand zwischen 19 und 22 Uhr auf dem Festplatz in der Holzheystraße. Laut Polizei wurde der Volkswagen an mehreren Stellen zerkratzt.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht konkret beziffert werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)