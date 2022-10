Schwabmünchen

11:45 Uhr

Unbekanntes Gemälde im Museum entdeckt: Spur führt zu umstrittenem Maler

Plus In akribischer Detektivarbeit ermittelte Museumsleiterin Doris Hafner, was es mit dem wieder entdeckten Gemälde im Schwabmünchner Museum auf sich hat.

Von Elmar Knöchel

Dass in einem Museum Schätze liegen, ist nichts Ungewöhnliches. Dass dort aber ein riesiges Gemälde entdeckt wird, von dem niemand mehr so recht wusste, dass es in den Räumen des Museums in Schwabmünchen lagert, das ist dann doch etwas Besonderes. In Museum und Galerie Schwabmünchen werden gerade die Inventarlisten erneuert, da für die anstehende Renovierung verschiedener Räume einiges umgeräumt werden muss. Museumsleiterin Doris Hafner staunte nicht schlecht, als dabei ein hinter einer Stellwand verborgenes Gemälde zum Vorschein kann. "Zunächst war nur zu sehen, dass es ziemlich groß ist", sagte Doris Hafner bei der feierlichen Enthüllung. Weil es komplett verhüllt war und nicht frei zugänglich, hätte sie zunächst nur kleinere Bereich davon sehen können. So machte sie sich mit ihrer Mitarbeiterin, Alina Krüger, an die Detektivarbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen