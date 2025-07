Sschwabmünchen und Bobingen verpatzen Generalprobe

Zumindest in Künstlerkreisen gilt eine schlechte Generalprobe als gutes Omen für die Premiere. Insofern haben der TSV Schwabmünchen und der TSV Bobingen alles richtig gemacht. Denn beide haben ihre letzten Vorbereitungsspiele verloren. Für den TSV Schwabmünchen beginnt am kommenden Sonntag, dem 20. Juli um 15 Uhr in Stätzling die neue Landesliga-Saison. Für den TSV Bobingen steht der Ligastart zwar erst in zwei Wochen an, doch bereits am Samstag, 19. Juli kommt es in der Bobinger Siegmund-Arena zum Showdown. In der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals treffen die Bobinger auf Bayernligist FC Pipinsried.

