Und ewig lockt der Wein - auch beim Schwabmünchner Weinfest

Der Herbst schickt seine vielleicht letzten Sonnenstrahlen und Tausende strömen zum Schwabmünchner Weinfest. Gäste dürfen viele leere Laufmeter in Kauf nehmen.

Wie gemacht war das Sonntags-Wetter für das Schwabmünchner Weinfest. Blauer Himmel und viel Sonne hat dafür gesorgt, dass sich tausende Menschen aufmachten, die südlichste Stadt im Landkreis zu besuchen. Getreu dem Motto gab es eine große Auswahl des feinen Rebensaft. Egal aus Südeuropa, Deutschland oder Frankreich, egal ob weiß, rot oder rosé: Wein war das dominierende Getränk an den vielen Ständen.

Na dann Prost: Auch am Stand der Menkinger Narren wurde ein feiner Tropfen gereicht - und fleißig angestoßen. Foto: Christian Kruppe

Zu Beginn wirkten die Buden in der Schwabmünchner Innenstadt noch etwas verloren, zumal auch an der einen oder anderen Stelle "viel Luft" entlang der gesperrten Fuggerstraße war. Doch nach dem Mittagessen machten sich Gäste aus Nah und Fern auf zur beliebten Veranstaltung - organisiert von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen. Für die Besucher gab es dann einen langen Spaziergang - erstreckte sich der Festbereich von der Luitpoldstraße im Süden bis fast zum Rathaus im Norden.

Und auf dieser Strecke hatten sie genug Zeit, die dargebotenen Speisen und Weine zu verarbeiten, da das Verhältnis von Wegstrecke und Ständen stellenweise ein wenig unausgeglichen war. Den Besuchern machte das nicht aus, da das Wetter mitspielte und auch das Angebot, musikalisch wie kulinarisch, viel Abwechslung zu bieten hatte. Dort wo es keine Live-Musik gab, sorgte Sound vom Band für Stimmung, die auch mit vorlaufender Zeit und steigender Besucherzahl immer besser wurde. Zusätzlich hatten die umliegenden Geschäfte zum Stöbern eingeladen.

Wissenswertes rund um den Wein in Schwabmünchen

Und wer mehr wollte, als nur ein Schlückchen Wein zu probieren, der bekam ab und an auch aufschlussreiche Infos zum Getränk. So wie beim Weltladen, wo der Wein nicht nur fair gehandelt ist, sondern auch schwefelarm und zum Teil vegan. "Da wird beim Filtern auf Eiweiß verzichtet, daher gilt er als vegan", war dort von den Mitarbeitern zu erfahren. So gab es zusätzlich zum Genuss auch etwas für die eigene Bildung.